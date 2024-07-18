Aksaray Belediyesi Çocuklara Özel Eğlence Merkezi Yaptı

Yerel

Aksaray Belediyesi tarafından çocuklara özel yaptırılan çocuk eğlence merkezi tamamlanma sürecine girdi. Çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak olan merkez, geniş kapsamlı bir tasarım ve donanım ile çocukların hayal güçlerini destekleyecek birçok aktivite alanı sunacak.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, çocukların gelişimine yönelik gerçekleştirdiği vizyoner projelerle takdir toplayarak şehrin çocukları için eğitici ve eğlenceli mekanlar oluşturuyor. Yeni çocuk eğlence merkezi, Aksaraylı aileler tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor. Merkezin içerisinde yer alacak olan oyun alanları, kum havuzları, çocuklar için özel olarak tasarlanmış oyun grupları ve satranç tahtaları, çocukların tasarımlarını geliştirecek ve eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak. Ayrıca, merkezde ailelerin rahatça vakit geçirebileceği kafeterya ve dinlenme alanlarının yanı sıra idari bina, bahçesinde oyun grupları ve satranç tahtaları da mevcut.

"Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve eğitimlerine katkıda bulunabilmek için bu tür projeleri hayata geçiriyoruz" diyen Başkan Dinçer, "Yeni çocuk eğlence merkezimiz hem çocuklarımız hem de ailelerimiz için keyifli ve eğlenceli bir ortam sunacak. Bu merkezin, şehrimizin geleceği olan çocuklarımız için önemli bir adım olduğuna inanıyorum" dedi.

Aksaraylı çocuklar, heyecanla bekledikleri yeni eğlence merkezinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyor. Bu proje, çocukları eğlendirecek ve onların gelişimine katkı sağlayacak pek çok etkinlik sunarak onları çok mutlu edecek. - AKSARAY