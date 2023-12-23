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Aksaray Belediyesi Hasta Konuk Evi ve Külliye Projesi İnşaatı Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi Hasta Konuk Evi ve Külliye Projesi İnşaatı Hızla İlerliyor

Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl projelendirilerek temelleri atılan Hasta Konuk Evi ve Külliye Projesi'nde inşaat hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, projenin hasta yakınlarının barınma ihtiyaçlarını karşılayacağını belirtti. Hasta Yakını Konuk Evi ve külliye inşaatında önemli gelişmeler yaşanırken, projenin en kısa sürede hizmete açılacağı ifade edildi.

Aksaray Belediyesi Hasta Konuk Evi ve Külliye Projesi İnşaatı Hızla İlerliyor
23.12.2023 - 14:08,
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Aksaray Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl projelendirilerek temelleri atılan Hasta Konuk Evi ve Külliye Projesinde inşaat hızla ilerliyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Hasta yakınlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer'in seçim vaatleri arasında yer alan hasta konuk evi projesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanına inşa ediliyor. Hasta Yakını Konuk Evi ile birlikte aynı projeye dahil edilen külliyede de inşaat çalışmaları eş zamanlı ilerliyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Hasta Yakını Konuk Evi'nde çatı ve sıva işlemlerinin tamamlandığını söyledi. Hasta Yakını Konuk Evi ile birlikte aynı projede yer alan külliye inşaatında önemli gelişmelerin yaşandığını aktaran Dinçer, külliyenin ana kubbesinde kalıp ve betonarme çalışmalarının başladığını kaydetti.

Aksaray Belediyesi Hasta Yakını Konuk Evi ve Külliye Projesi'nin en kısa sürede hizmete açılacağını ifade eden Belediye Başkanı Dinçer, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini göz önünde bulundurarak hayata geçirdiğimiz Hasta Yakını Konuk Evi ve Külliye projemiz, seçim öncesinde vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projeler arasında yer alıyor. Birçok şehirde hasta ve hasta yakınlarının konaklama konusunda sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Hayata geçirdiğimiz projemiz ile bu ihtiyacı ortadan kaldırıyoruz. Sağlık hizmeti almak için il dışından, köy, kasaba ve ilçelerden şehrimize gelen hasta ve hasta yakınlarının barınma ihtiyaçları ücretsiz olarak bu tesisimiz aracılığı ile karşılanacak. Sona yaklaştığımız projemizi kısa sürede tamamlayarak yeni yılın ilk çeyreğinde hizmete açılışa hazır hale getireceğiz. Hasta yakınlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

Belediye Başkanı Dinçer, Hasta Yakını Konuk Evi'nde 2 kişilik ve 4 kişilik odaların yanında idari birim, kafeterya, mutfak, kütüphane, lobi ve toplantı salonunun yer alacağını söyledi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
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