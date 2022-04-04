Aksaray Belediyesi her gün 2 bin ailenin sofrasına sıcak yemek taşıyor - Son Dakika

Aksaray Belediyesi Ramazan ayında yaşlı engelli ve ihtiyaç sahibi ailelerin iftarda yemek ihtiyaçlarını karşılamak için günlük 2 bin aileye sıcak yemek dağıtımında bulunuluyor.

Aksaray Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere paket servislerle iftar yemeklerini kendi yemekhanesinde hijyen ve temizlik kurallarını en üst seviyede tutarak üretiyor. Her gün titizlikle hazırlanarak paketlenen yemekler Belediye ekipleri tarafından iftardan önce düzenli olarak ailelere teslim ediliyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi olup evde yemek yapmak için uygun ortamı olan aileler içinde yıl boyunca yaptığı gıda kolisi yardımlarını Ramazan ayında da artırarak devam ediliyor. Gönül Belediyeciliği anlayışı ile vatandaşlarına hizmet eden Belediye Başkanı Evren Dinçer, vatandaşların evlerine Aksaray'ın yöresel ürünlerinden olan tahinli pide dağıtımları da aralıksız sürdürülüyor. Belediye Başkanı Evren Dinçer yaptığı açıklamada Ramazan ayında bütün bir millet olarak yardımlaşmanın ve paylaşmanın azami seviyede yaşandığını belirtti. Başkan Dinçer sosyal yardımların artarak devam edeceğini söyledi. - AKSARAY