Aksaray Belediyesi personeline "İş sağlığı ve güvenliği" eğitimi - Son Dakika
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Aksaray Belediyesi personeline "İş sağlığı ve güvenliği" eğitimi

02.03.2022 13:18
Aksaray Belediyesi personeline "İş sağlığı ve güvenliği" eğitimi

Personelin kendisini geliştirebilmesi için birçok eğitim ve seminer düzenleyen Aksaray Belediyesi "İş Sağlığı ve Güvenli" konusunda personellerine eğitim verdi.

Personelin kendisini geliştirebilmesi için birçok eğitim ve seminer düzenleyen Aksaray Belediyesi "İş Sağlığı ve Güvenli" konusunda personellerine eğitim verdi.

Aksaray Belediyesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangın güvenliği, iş güvenliği ekipmanlarının tanıtılması, iş kazaları ve meslek hastalıkları, kaza, yaralanma, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, temel ilkyardım uygulamaları gibi konularda eğitim verildi. Aksaray Belediyesi personellere donanım kazandırmak, geliştirmek ve vatandaşlara güler yüzlü ve kaliteli hizmetler sunmak amacı ile kişisel gelişim eğitimi vermişti. Düzenlenen seminerlere katılan personeller eğitimlerle çalışma hayatlarının verimli hale geldiğini ifade etti. - AKSARAY

Aksaray Belediyesi personeline İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
Aksaray Belediyesi personeline İş sağlığı ve güvenliği eğitimi

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İş Güvenliği, Aksaray, Yangın, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aksaray Belediyesi personeline 'İş sağlığı ve güvenliği' eğitimi - Son Dakika


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