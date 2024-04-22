Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Hükümlülerinin El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Hükümlülerinin El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı

Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Hükümlülerinin El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı

Aksaray'da T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi, protokol ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

22.04.2024 18:38  Güncelleme: 18:41
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Aksaray T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin el emeğiyle hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

Aksaray'da T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Bir birinden güzel el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergi protokol ve vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Sergi açılışına katılan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sergi açılış töreninde yaptığı konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince Ceza İnfaz Kurumunun talebi doğrultusunda Halk Eğitim merkezi tarafından görevlendirilen kurs öğretmenleri tarafından infaz kurumundaki hükümlülere çeşitli sanat dallarında talebe göre kurslar verildiğini söyledi. İnfaz kurumlarındaki hükümlülerin açılan kurslara katıldığını, kurslar sonunda hükümlülerin el emeği eserlerin Cumhuriyetin 100. Yıl kutlamaları kapsamında sergilendiğini kaydeden Vali Kumbuzoğlu, birbirinden güzel el sanatlarının çok güzel olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından 3 gün açık kalacak serginin açılışı gerçekleştirildi. Vali Kumbuzoğlu beraberindeki heyet ile sergilenen eserleri inceleyerek bilgi aldı.

Kentteki bir alış veriş merkezinde gerçekleştirilen açılışa, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, Baro Başkanı Ferit Köse, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile Ceza İnfaz Kurumu yöneticileri ile davetliler katıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray Ceza İnfaz Kurumu Hükümlülerinin El Emeği Ürünleri Sergisi Açıldı - Son Dakika

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