Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Aksaray'da 29 Ekim kutlamaları

AKSARAY - Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanında düzenlenen kutlama töreni saygı duruşunda bululması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Özcan ve Belediye Başkanı Evren Dinçer törene katılanların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Devam eden kutlama töreninde Dağılgan Stadyumundan başlayarak 15 Temmuz Milli İrade Meydanında sona eren Cumhuriyet Koşusunda taşınan Türk Bayrağı sporcular tarafından Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na takdim edildi. Törende konuşan Vali Kumbuzoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, İstiklal Harbi'ni kazanarak Anadolu'daki varoluş mücadelesinin, Cumhuriyetle taçlandırıldığı ve Cumhuriyetin ikinci asrına girdiği, özel ve gururlu bir günde hep beraber olduklarını söyledi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Bölüğü gösterisi, Kafkas ve Zeybek oyunları gösterileri yapıldı. Gösterilerin ardından Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Geçit töreni ile kutlama programı sona erdi.

Törenei Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, protokol üyeleri, birim amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.