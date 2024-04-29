Aksaray'da Atatürk Bulvarı'na Yaya Üst Geçidi İnşaatı Başladı - Son Dakika
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Aksaray'da Atatürk Bulvarı'na Yaya Üst Geçidi İnşaatı Başladı

Aksaray\'da Atatürk Bulvarı\'na Yaya Üst Geçidi İnşaatı Başladı

Aksaray Belediyesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki yoğunluğu göz önünde bulundurarak yeni bir yaya üst geçit projesi başlattı. Yaya üst geçidi, yaya ulaşımını kolaylaştıracak ve güvenli hale getirecek şekilde inşa edilecek. Proje kapsamında altyapı çalışmaları da başlatıldı. Yaya üst geçidinde asansör ve yürüyen merdivenler de yer alacak. Tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik yoğunluğu azalacak ve vatandaşlar güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilecek.

29.04.2024 15:25  Güncelleme: 15:28
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Aksaray Belediyesi tarafından şehrin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarına yapılacak olan üst geçidin çalışmaları başladı.

Aksaray Belediyesi, Atatürk Bulvarı üzerindeki AVM ve iş merkezleri önünde yaşanan yoğunluğu göz önünde bulundurarak yeni bir yaya üst geçit projesini planladı. Atatürk Bulvarı ve Ereğlikapı Mahallesi arasında yaya ulaşımını kolaylaştıracak ve güvenli hale getirecek olan yaya üst geçidi iki adet taşıyıcı kolon üzerine inşa edilecek. Yaya üst geçidi projesinin yapılacağı alanda ilerleyen yıllarda sorun olmaması için altyapı çalışmaları başlatıldı. Yaya üst geçidinin yapılmaya başlaması ile oluşabilecek sorunların önüne geçilmesi için bölgenin altyapısı inşaat öncesinde taşınıyor. Yaşlı, engelli ve yürüme zorluğu yaşayan vatandaşlar için de detayların düşünüldüğü yaya üst geçit projesinde asansör ve yürüyen merdivenler yer alacak. Yaya üst geçidinin en kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Halkın talep ve önerileri doğrultusunda planladıkları projeleri yeni dönemde de tek tek hayata geçireceklerini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Şehrimiz Orta Anadolu'da en hızlı gelişen ve büyüyen şehirler arasında yer alıyor. Bu hızlı büyüme ile sürekli yeni ihtiyaçlar yeni yatırımlara ihtiyaç duyuluyor. Biz de bu büyüme hızına katkı sağlamak ve şehrimizin ihtiyaçlarını gidermek için sürekli yenilikçi, çağın şartlarına uygun projeler planlıyoruz. Bu projelerimizden biri olan yaya üst geçit projesi için geçtiğimiz günlerde planlamalarımızı yaparak ihale sürecimizi tamamlamıştık. Bugün de inşaat çalışmalarına başladık. İnşallah planladığımız tarihler arasında inşaatımızı tamamlayarak burayı halkımızın hizmetine sunacağız. Yaya üst geçidi projemiz sayesinde hem halkımız güvenle ulaşım sağlayacak hem de trafik yoğunluklarının önüne geçilmiş olunacak. Bölge esnafımız için ve halkımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da Atatürk Bulvarı'na Yaya Üst Geçidi İnşaatı Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Atatürk Bulvarı'na Yaya Üst Geçidi İnşaatı Başladı - Son Dakika
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