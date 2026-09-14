Aksaray'da DMD hastası 3 yaşındaki torununun tedavisi için babaanne yardım bekliyor - Son Dakika
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Aksaray'da DMD hastası 3 yaşındaki torununun tedavisi için babaanne yardım bekliyor

Aksaray\'da DMD hastası 3 yaşındaki torununun tedavisi için babaanne yardım bekliyor
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Aksaray'da yaşayan 52 yaşındaki Emine Akpınar, DMD tanısı konulan 3 yaşındaki torunu Ayaz Akpınar'ın tedavisi için yardım çağrısında bulundu. Yaklaşık 10 aylıkken bakımını üstlendiği torununun tedavisi için 120 milyon lira gerektiği söylenen Akpınar, ekonomik ve manevi olarak zorlandığını belirtti.

(AKSARAY) - Aksaray'da yaşayan DMD hastası 3 yaşındaki Ayaz Akpınar'ın tedavisi için ailesi yardım bekliyor.

Aksaray'da yaşayan 52 yaşındaki Emine Akpınar, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı konulan 3 yaşındaki torunu Ayaz Akpınar'ın tedavisi için yardım çağrısında bulundu. Anne ve babası ayrılan Ayaz'ın bakımını yaklaşık 10 aylıkken üstlenen Akpınar, torununun hastalığıyla mücadele ederken ekonomik ve manevi olarak zorlandığını söyledi.

Ayaz'ın hastalık sürecinin ateşlenmesiyle başladığını anlatan Emine Akpınar, "Ayaz ilk önce hastalandı, ateşlendi. Ben de alıp acile götürdüm. Acilde baktılar, kan değerlerinin çok yüksek olduğunu söylediler. Bana, 'Bu çocuğun kan değerleri çok yüksek, 10 bine, 20 bine doğru çıkıyor' dediler. Çok korktuk. Aksaray'da dört gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra bize Ankara'ya götürmemiz gerektiğini söylediler. Ankara'ya götürdük, 3 gün hastanede yattı. Serum ve ilaç verdiler, daha sonra tekrar kontrole gelmemizi söylediler. Kontrollerin ardından ilaç tedavisine başladık. Şu anda ilaçlarını kullanıyor. Birkaç tane ilacı var, düzenli olarak kullanıyoruz" dedi.

"BEN TEK BAŞIMA BUNU KARŞILAYAMAM"

Tedavi sürecinin en büyük yükünün ekonomik boyut olduğunu belirten Emine Akpınar, kendilerine Ayaz'ın geleceği için yaklaşık 120 milyon lira gibi yüksek bir miktara ihtiyaç olduğunun söylendiğini aktardı. Akpınar, "Bin lira, beş bin lira, on bin lira gibi bir para değil. Gerçekten çok büyük bir miktar ve ben çocuğumun geleceği için herkesten destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Torununun tedavisi için tek başına mücadele etmekte zorlandığını belirten Akpınar, daha önce benzer hastalıkla mücadele eden bir ailenin gerekli desteği topladığını ve kendi çocukları için mücadele ettiğini anlattı.

Hayırseverlerin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan babaanne, "Ben bir babaanneyim. Torunumun gözümün önünde hastalıkla mücadele etmesini görmek çok ağır geliyor" sözlerini kullandı.

Ayaz için açılan valilik onaylı hesap bilgileri ise şu şekilde:

Türkiye için hesap numarası: "TR77 0001 5001 5804 8026 7764 90"

Euro: "TR18 0001 5001 5804 8026 7764 85"

Dolar: "TR77 0001 5001 5804 8026 7764 90"

Kaynak: ANKA

Emine Akpınar, Aksaray, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da DMD hastası 3 yaşındaki torununun tedavisi için babaanne yardım bekliyor - Son Dakika

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