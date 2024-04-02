Aksaray\'da DSİ\'den Kanallara Girilmemesi Uyarısı

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Aksaray'da Devlet Su İşleri 44. Şube Müdürlüğü, sulama sezonunun açılacağını belirterek, "Hayatınızı tehlikeye atmayın" uyarısında bulundu. Balık tutma ve yüzme gibi sebeplerle kanallara girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Konuyla ilgili Devlet Şu İşleri (DSİ) 44. Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sağ sahil, sol sahil ana kanallarının bazı bölümlerinde tel örgü bulunmasına rağmen bazı bölgelerde tel örgülerin, levhalarının tahrip edildiği ve vatandaşların köprü korkuluklarında suya girdiği belirtildi. Uluırmak sulama kanallarının 2-3 metre derinliğinde beton ya da toprak kanal inşa edilmesi üzerine kanallarda su debisi ve dip akıntısının çok güçlü olduğu belirtilen açıklamada, yüzme ve balık avlama faaliyetleri gerçekleştirilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu. DSİ Şube Müdürlüğü, vatandaşların baraj, gölet, sulama tesisi ve kanala serinlemek, yüzmek veya balık avlamak amacıyla kesinlikle girmemeleri konusuna dikkat çekti. Vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli önemlerin alınması ve çocukların sulama tesisi ve kanallara yaklaşmaması gerektiği kaydedildi. - AKSARAY