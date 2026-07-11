Aksaray'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray\'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
11.07.2026 13:53
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Aksaray'da direksiyon hakimiyetini kaybeden aracın şarampole yuvarlanması sonucu bir aile hayatını kaybetti.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden anne, baba ve oğulları memleketleri Kayseri'de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray - Konya kara yolu Yenikent beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden Adem Gündüz (55) idaresindeki 50 AEG 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale ederken, araçta yolcu olarak bulunan anne Çiğdem Gündüz (52) ve oğlu Emircan Gündüz'ün (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan araç sürücüsü Adem Gündüz ile araçta bulunan diğer oğlu Bedirhan Gündüz (18) ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan baba Adem Gündüz de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden ailenin cenazeleri memleketleri Kayseri'de Hulusi Akar Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Gündüz ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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