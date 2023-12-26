 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aksaray'da Filistin'e destek için hayır panayırı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da Filistin'e destek için hayır panayırı düzenlendi

Aksaray'da Kılıçaslan İlkokulu tarafından düzenlenen hayır panayırında elde edilen 67 bin 850 TL'lik gelir Filistin'e gönderildi. Panayıra minik öğrenciler, veliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Satışa sunulan yiyecekler kısa sürede tükendi ve elde edilen gelir okul yönetimi tarafından Filistin'e gönderildi.

Aksaray\'da Filistin\'e destek için hayır panayırı düzenlendi
26.12.2023 - 13:45,
Abone Ol

Aksaray'da Filistin'e destek için hayır panayırı düzenleyen Kılıçaslan İlkokulu elde ettiği 67 bin 850 TL'lik geliri Filistin'e gönderdi.

Aksaray'da Kılıçaslan İlkokulu tarafından Filistin'e yardım gönderip destek olmak için hayır panayırı düzenlendi. Kılıçaslan İlkokul Müdürü Mehmet Aras öncülüğünde 3-H Sınıfı Öğretmeni Döndü Aksoy ve tüm öğretmenler tarafından organize edilen panayıra minik öğrenciler ve velileri de yoğun ilgi gösterdi. Veli ve öğrenciler tarafından evde hazırlanan pasta, kek, dolma gibi onlarca çeşit yiyecek hayır panayırında satışa sunuldu. Vatandaşlarında katıldığı panayırda satışa sunulan tüm yiyecekler kısa sürede satılarak tükendi. Elde edilen 67 bin 850 liralık gelir okul müdürü tarafından kayıt altına alındı. Toplanan gelir okul yönetimi ve velileri mutlu ederken, okul yönetimi tarafından para bir banka aracılığıyla Filistin'e gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Filistin, Aksaray, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da Filistin'e destek için hayır panayırı düzenlendi - Son Dakika


14:34
Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor
14:30
Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor
14:00
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü
13:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:21
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi

Son Dakika
14:34 Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor
14:30 Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor
14:00 Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü
13:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:21 Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02 Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54 Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 14:38:51. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Filistin'e destek için hayır panayırı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement