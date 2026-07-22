Aksaray'da Kamyonet-Tır Kazası: 2 Yaralı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da kamyonetin tıra arkadan çarptığı kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da Ekecik Bulvarı İl Özel İdaresi kavşağında Mehmet Ö. (39) yönetimindeki kamyonet, aynı istikamette seyreden Nisa Ali T'nin (54) kullandığı 68 AFP plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan Mehmet Ö. ve yolcu konumundaki Menla M. (49) araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıları uzun süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ağır yaralı iki kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.