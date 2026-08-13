Aksaray'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Devriye gezen polisi gören 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçince kaza yaptı.
Haber: Kemal Onur ATALAY
(AKSARAY) - Aksaray'da devriye görevi yapan polisi görünce paniklediği öne sürülen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta geçince yaptığı kazada can verdi.
Kaza, Aksaray'ın İstiklal Mahallesi 11. Bulvar üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Talha Birge, yanında arkadaşı M.M.C. ile birlikte motosikletle seyir halindeyken devriye görevi yapan polis ekiplerini gördü.
Polisi görünce paniğe kapıldığı iddia edilen sürücü, motosikletinin hızını artırarak kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada motosiklet, M.A.A'nın (21) kullandığı 68 plakalı araca çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet hurdaya dönerken, başında kask bulunmadığı belirtilen Talha Birge ile arkasındaki arkadaşı M.M.C. motosikletten fırlayarak yola savruldu.
Kazayı gören polis ekipleri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.M.C'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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