Aksaray'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Aksaray\'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devriye gezen polisi gören 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta geçince kaza yaptı.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da devriye görevi yapan polisi görünce paniklediği öne sürülen 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta geçince yaptığı kazada can verdi.

Kaza, Aksaray'ın İstiklal Mahallesi 11. Bulvar üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki Talha Birge, yanında arkadaşı M.M.C. ile birlikte motosikletle seyir halindeyken devriye görevi yapan polis ekiplerini gördü.

Polisi görünce paniğe kapıldığı iddia edilen sürücü, motosikletinin hızını artırarak kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada motosiklet, M.A.A'nın (21) kullandığı 68 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet hurdaya dönerken, başında kask bulunmadığı belirtilen Talha Birge ile arkasındaki arkadaşı M.M.C. motosikletten fırlayarak yola savruldu.

Kazayı gören polis ekipleri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan M.M.C'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Motosiklet, Acil Durum, Aksaray, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

13:38
Vlahovic’in İstanbul’a neden iki kasa domates getirdiği ortaya çıktı
Vlahovic'in İstanbul'a neden iki kasa domates getirdiği ortaya çıktı
13:29
F.Bahçe’nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
13:20
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:48:00. #7.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.