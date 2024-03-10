Aksaray'da Ramazan Ayında Hurma Tercihi - Son Dakika
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Aksaray'da Ramazan Ayında Hurma Tercihi

Aksaray\'da Ramazan Ayında Hurma Tercihi

Aksaray'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofraların vazgeçilmezi olan hurma tezgahlardaki yerini alırken, 16 çeşit hurmanın arasında en çok Medine ve Ürdün hurması tercih ediliyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma, 50 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. İşletme sahipleri hurma satışlarının Ramazan ayı arifesinde başladığını ve vatandaşların hurmaya özellikle ilgi gösterdiğini belirtiyor.

10.03.2024 11:19  Güncelleme: 11:25
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Aksaray'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte sofraların vazgeçilmezi olan hurma tezgahlardaki yerini alırken, 16 çeşit hurmanın arasında en çok Medine ve Ürdün hurması tercih ediliyor.

Aksaray'da Ramazan ayının gelmesiyle beraber ilk iftara hazırlanan vatandaşlar gıda alışverişlerini yaparken bir yandan da Ramazan ayının simgesi olan hurma alışverişini de ihmal etmedi. İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma 16 farklı çeşidi ile tezgahlardaki yerini aldı. En uygun hurma 50 TL'den en lüks hurma ise 450 TL'den satışa sunuldu. Bol çeşitli hurmalardan en çok Medine ve Ürdün hurması vatandaşların tercihi oldu. Kuruyemişçi ve aktarlar hurma teşhirlerini artırırken, alışveriş yapan vatandaşlar kendi hurmalarını kendileri seçerek paketledi. İşletme sahipleri hurma satışlarının Ramazan ayı arifesinde başladığını ve ilk iftar öncesi en çok tercih edilen ürünün hurma olduğunu anlattı. Vatandaşlar ise Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, sofraların vazgeçilmezi olan hurmaya özellikle ilgi gösterdiklerini vurguladı.

Kuruyemiş dükkanının işletmecisi Hakan Ülkü, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma teşhirinin yapıldığını ve satışların arttığını belirterek, "11 ayın sultanı Ramazan ayı yaklaştı. Yarın başlıyor inşallah ve tatlı bir telaş var. Ramazan telaşı, hurmalarımızı açtık. En düşük 50 liradan 450 liraya kadar hurmalarımız mevcuttur. Herkesin kesesine göre fiyatları ayarladık. İnşallah güzel bir Ramazan geçireceğimizi umuyorum. 16 çeşit hurmamız var hepsini ayrı ayrı teşhir yaptık. Tezgahlarımızı da yaptık. Müşterilerimiz en çok Medine hurması ve Ürdün hurmasını tercih ediyor" dedi.

Ramazan'a kavuşmanın mutluluğu ile alışverişe çıktığını belirten Eyüp Yaşar, "11 ayın sultanı Ramazan'a kavuştuk şükürler olsun. Rabbim bu günleri de bize tekrar gösterdi. Alışverişe çıktık, sofraların vazgeçilmezi hurma, 16 çeşit hurma var. Biz susuzluğa karşı Medine hurmasını tercih ettik. İnşallah rabbim izin verirse hurmamızı da alacağız. Geri kalan eksiklerimizi de tamamlayıp, artık Ramazan'a bismillah diyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

68 yaşındaki Adem Yılmaz ise, "Hanım ile çıktık Ramazan için. Hurmamızı aldık. Allah izin verirse yiyip içeceğiz orucumuzu tutacağız inşallah" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aksaray'da Ramazan Ayında Hurma Tercihi - Son Dakika

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