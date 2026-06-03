Aksaray'da Tüp Yüklü Kamyonda Yangın

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray- Nevşehir karayolunda tüp yüklü kamyonda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Aksaray-Nevşehir karayolunda Nevşehir istikametine seyir halinde bulunan sanayi tipi oksijen tüpü yüklü kamyon, çevredekilere büyük panik yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, araç sürücüsü yangını fark eder etmez aracı emniyet şeridine çekti ve araçtan inerek uzaklaştı. Akabinde sürücü ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemleri kapsamında yol bir süre trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 saate yakın süren çalışmalar sırasında Nevşehir yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.