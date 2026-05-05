Aksaray'ın Sanayi Potansiyeli ve Tren Yolu İhtiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'ın Sanayi Potansiyeli ve Tren Yolu İhtiyacı

05.05.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Heyeti, Aksaray'ın sanayi büyüklüğünü ve tren yolu eksikliğini gündeme getirdi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Burak Dalgın ve Turan Yaldır, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ahmet Koçaş'ı ziyaret etti. Koçaş, "Türkiye genelinde 400'ün üzerinde organize sanayi var ama bu organize sanayiler içerisinde Aksaray 11. sırada büyüklük bakımından. İhracat rakamlarına baktığımızda Aksaray, 81 vilayet içerisinde 25. sırada yer alıyor. İhracat rakamları çok iyi. Aksaray'ın temel sorunu, sıkıntısı 20 yıldır söz verilen tren yolu" dedi.

İYİ Parti Aksaray İl Başkanlığı'nın düzenlediği program kapsamında kentte bir dizi ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Burak Dalgın ve Turan Yaldır, ATSO Başkanı Ahmet Koçaş ile bir araya geldi. Başkan Koçaş, Aksaray'ın sanayisini geliştirecek en önemli projenin tren yolu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Son 20 yıl içerisinde, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv sektörüyle alakalı çok hızlı bir şekilde ilerleme kaydettik. Her ne kadar biz tarım ve hayvancılık şehri olsak da ciddi anlamda bir sanayileşmeye doğru gidiyoruz. Türkiye genelinde 400'ün üzerinde organize sanayi var ama bu organize sanayiler içerisinde Aksaray 11. sırada büyüklük bakımından. İhracat rakamlarına baktığımızda Aksaray, 81 vilayet içerisinde 25. sırada yer alıyor. İhracat rakamları çok iyi. Aksaray'ın temel sorunu, sıkıntısı 20 yıldır söz verilen tren yolu. Turizm zayıf noktamız. Organize sanayi çok iyi yerlerde ama turizm konusunda da, yani yıllar öncesinden Kapadokya bölgesinde olmasına rağmen nasibini alamamış, diğer iller bizim biraz önümüzde. Yakın zaman içerisinde turizmle alakalı Aksaray hak ettiği yeri alacaktır."

İYİ Partili Dalgın ise şunları söyledi:

"Aksaray hakikaten çok büyük bir potansiyeli olan bir vilayet. Yani ülkemizde neredeyse sanayisiyle, ticaretiyle büyük bir kısmını, üniversitesinin büyük bir kısmını İstanbul Marmara Denizi çevresine koymuş durumdayız. İşte bu çeşitli durumlardan dolayı çok riskli. Allah korusun, deprem halinde Türkiye'yi felç edecek bir durum. İnsani bir mesele var; İstanbul ve çevresi hem pahalı hem kalabalık, yoğunluk olarak yaşanmaz hale gelme riskiyle karşı karşıya. Üstelik potansiyeli yüksek Aksaray hak ettiği potansiyele erişemiyor. Bunu ortadan kaldıracağız. Yıldız vilayetlerimizin ki bunun Aksaray parlayan örneklerinden biri, önünü açacak yatırımlar yapacağız. Mesela demir yolu gelmesi bunlardan bir tanesi. Bu vilayetlerin önünü açmak, zaten Türkiye'nin daha güçlü, daha kapsayıcı ve daha sürdürülebilir kalkınmaya erişmesini sağlayacak. İkinci büyük fırsat Aksaray'da olmak. Bu önemli. Üçüncüsü, bizim politikamızın temeli arzı artırmak, üretimi artırmak, istihdamı artırmak."

Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray'ın Sanayi Potansiyeli ve Tren Yolu İhtiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 00:39:52. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'ın Sanayi Potansiyeli ve Tren Yolu İhtiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.