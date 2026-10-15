Aksaray Valiliği, Sefer Şimşek ile 150 öğrenci kapasiteli anaokulu protokolü imzaladı

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Hayatı boyunca okula gitme imkanı bulamayan Aksaraylı hayırsever Sefer Şimşek, memleketine 150 öğrenci kapasiteli 8 derslikli anaokulu yaptıracak. Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde inşa edilecek okulun iki yıl içinde tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Aksaray Valiliği ile Şimşek arasında anaokulu yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Yurt dışında çalıştıktan sonra emekli olan Şimşek'in yaptıracağı okulun, bölgedeki çocukların okul öncesi eğitimine katkı sağlaması hedefleniyor.

"EĞİTİM ÇOK ÖNEMLİ"

Protokol töreninde konuşan Vali Murat Duru, Şimşek'in eğitime verdiği desteğin önemine dikkati çekti. Duru, "Yurt dışına çalışmaya giderek uzun yıllar emek veren ve oradan emekli olan Sefer amcamızla, 150 çocuğumuzun eğitim alacağı 8 derslikli anaokulunun yapımı için protokol imzaladık" dedi.

Şimşek'in hayatı boyunca okula gidememesine rağmen eğitimin önemini vurgulamasından etkilendiğini belirten Duru, Şimşek'in "Ben okula gitmedim ama okul çok önemli, eğitim çok önemli, çocuklarımızın geleceği çok önemli" dediğini belirtti.

Duru, eğitime sağladığı katkı nedeniyle Şimşek'e teşekkür ederek hayırseverliğinin örnek olmasını diledi.

Hayırsever Sefer Şimşek de eğitime katkıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Duru'ya teşekkür etti.

Valilik makamında düzenlenen protokol imza törenine Vali Murat Duru ve Sefer Şimşek'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı da katıldı.