Aksaray Yeni Sanayi Sitesinde Sağlık Merkezi İnşaatı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aksaray Yeni Sanayi Sitesinde Sağlık Merkezi İnşaatı Başladı

Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde esnafın sağlık hizmetine daha kolay ulaşabilmesi için planlanan Yeni Sanayi Sağlık Merkezi inşaatı başladı. Proje tamamlandığında sanayi sitesinin eksiklikleri giderilmiş olacak.

05.06.2024 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin örnek sanayi siteleri arasında gösterilen Aksaray Yeni Sanayi Sitesinde, esnafın birinci basamak sağlık hizmetine daha kolay ulaşabilmesi için planlanan Yeni Sanayi Sağlık Merkezi inşaatı başladı. Projenin tamamlanmasıyla sanayi sitesinin önemli bir eksikliği daha çözüme kavuşturulmuş olacak.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni sanayi ziyaretinde esnafların talebi üzerine sanayi sitesine Aile Sağlığı Merkezi yapılması sözünü vermişti. Aksaray Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde tamamlanan Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nin Türkiye'de örnek sanayi siteleri arasında gösterildiğini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Bir şehir sanayisi ile büyür ve gelişir. Sanayi sitemiz, şehir ekonomisine doğrudan etki eden, istihdama ve üretime katkı sağlayan en önemli halkalardan bir tanesi. Burada esnaflarımız, imalat sanayi ve üretim sektörü olmak üzere birçok alanda hizmet üretiyor. Aksaray'ımız sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve biz de şehrimize en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyoruz. Aksaray Belediyesi olarak daha önce de olduğu gibi sanayi sitemizde birçok talebi karşıladık. Sanayi sitesine yapılacak Aile Sağlığı Merkezi projesinin tamamlandığında, sanayi esnafımızın yer aldığı bu bölgede herkesin kolaylıkla sağlık hizmeti alabileceği bir sağlık tesisini önümüzdeki çok kısa zaman içerisinde inşallah tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Şehrimize ve sanayi sitemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Aksaray, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aksaray Yeni Sanayi Sitesinde Sağlık Merkezi İnşaatı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:18 Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak Erken gelen sıcaklar uzmanlarında uykularını kaçırdı: Türkiye meteorolojik afet yaşayacak
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
15:31 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi
15:27 Helal olsun sana Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı Helal olsun sana! Milli sporcumuzun Türk bayrağı hassasiyeti takdir topladı
14:59 Dünya’ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu Dünya'ya yağan ilk yağmur zirkon kristallerin içinde bulundu
14:56 Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış Eğitim uçağı kazasında çarpıcı detay! Şehit pilotlar tarlada çalışan 20 işçinin hayatını kurtarmış
14:49 Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz’e yüklendi: Kişiliğini belli etti Şarkıcı Çağlayan Topaloğlu, Özcan Deniz'e yüklendi: Kişiliğini belli etti
14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 16:06:02. #1.11#
SON DAKİKA: Aksaray Yeni Sanayi Sitesinde Sağlık Merkezi İnşaatı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement