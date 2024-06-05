Aksaray Yeni Sanayi Sitesinde Sağlık Merkezi İnşaatı Başladı

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Türkiye'nin örnek sanayi siteleri arasında gösterilen Aksaray Yeni Sanayi Sitesinde, esnafın birinci basamak sağlık hizmetine daha kolay ulaşabilmesi için planlanan Yeni Sanayi Sağlık Merkezi inşaatı başladı. Projenin tamamlanmasıyla sanayi sitesinin önemli bir eksikliği daha çözüme kavuşturulmuş olacak.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, yeni sanayi ziyaretinde esnafların talebi üzerine sanayi sitesine Aile Sağlığı Merkezi yapılması sözünü vermişti. Aksaray Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde tamamlanan Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nin Türkiye'de örnek sanayi siteleri arasında gösterildiğini belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Bir şehir sanayisi ile büyür ve gelişir. Sanayi sitemiz, şehir ekonomisine doğrudan etki eden, istihdama ve üretime katkı sağlayan en önemli halkalardan bir tanesi. Burada esnaflarımız, imalat sanayi ve üretim sektörü olmak üzere birçok alanda hizmet üretiyor. Aksaray'ımız sanayi şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor ve biz de şehrimize en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ediyoruz. Aksaray Belediyesi olarak daha önce de olduğu gibi sanayi sitemizde birçok talebi karşıladık. Sanayi sitesine yapılacak Aile Sağlığı Merkezi projesinin tamamlandığında, sanayi esnafımızın yer aldığı bu bölgede herkesin kolaylıkla sağlık hizmeti alabileceği bir sağlık tesisini önümüzdeki çok kısa zaman içerisinde inşallah tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Şehrimize ve sanayi sitemize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - AKSARAY