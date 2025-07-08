Aksaraylı şehit Özkan Özkanlı dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde mağara arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, memleketi Aksaray'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 27 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Namlıkışla köyündeki baba ocağına getirildi. Burada alınan helallik sonrası şehidin naaşı tören için Ortaköy Hükümet Meydanı'na getirildi.

"Kardeşim ne de güzel yakışmış şehitliğin"

Şehit Özkanlı'nın naaşının başına gelen kuzenleri ve arkadaşları gözyaşlarıyla şehide veda etti. Arkadaşlarından bir tanesi tabut başına gelen şehidin yakınlarına, "Cennet kokuyor. Kardeşim ne de güzel yakışmış şehitliğin" dedi. Şehidin 13. Komando Tabur Komutanlığı'ndan bir arkadaşı da kamuflajı ile şehidin dedesi ve ağabeyini selamlayıp sarıldıktan sonra şehidin tabutuna selam verip sarıldı.

Törene, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile şehidin yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Özkanlı buradaki törenin ardından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Namlıkışla Köyü Mezarlığına defnedildi. - AKSARAY