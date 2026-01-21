Aynı takımdaki hentbolcu üçüzleri gören şaşırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aynı takımdaki hentbolcu üçüzleri gören şaşırıyor

Aynı takımdaki hentbolcu üçüzleri gören şaşırıyor
21.01.2026 14:11  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda 5'te 5 yapan Aksaray Belediyespor'un üçüz hentbolcusuyla ilgili dikkat çekici detaylar. Eda, Elif ve Esra Çakmak kardeşler, milli takım hedefiyle mücadele ediyor.

Amasya'da düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda 5'te 5 yapan Aksaray Belediyespor'da hentbolcu üçüzleri gören şaşırıyor. 16 yaşındaki Eda, Elif ve Esra Çakmak kardeşler, Türk milli takımının formasını giymeyi hedefliyor.

Aksaray'da yaşayan, 6 kız çocuğu sahibi aşçı Ali Çakmak ve ev hanımı Ayşegül Çakmak çiftinin kızlarından Eda, Elif ve Esra 20 Eylül 2010'da üçüz olarak dünyaya geldi. Aksaray Spor Lisesi'nde 10. sınıfta eğitimlerini sürdüren üçüzler Aksaray Belediyespor hentbol takımında ter döküyor.

Takımlarında 20, 21 ve 22 numaralı formaları giyen kardeşlerden birbirine benzeyen Eda ve Elif tek yumurta ikizleri, Esra ise çift yumurta olarak doğdu. Görenleri, duyanları şaşırtan durumu anlatan Elif Çakmak, "Üçüz olduğumuzu başta kimse anlayamıyor. Bizi görenler genelde ikiz sanıyorlar. Sonra üçüz olduğumuzu söylediğimizde çok şaşırıyorlar" dedi. Çok sevdikleri hentbolda başarıdan başarıya koşmaya çalıştıklarını anlatan Esra Çakmak ise hedeflerinin Türk milli takımına uzun yıllar hizmet etmek olduğunu söyledi.

"Üçüz sporculara hiç rastlamadım"

Amasya'da düzenlenen Yıldız Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda 5'te 5 yapan takımın skor yükünü sırtlayan Elif'in sol kanat, Eda'nın oyun kurucu, Esra'nın ise pivot mevkiinde oynadığını anlatan Aksaray Belediyespor Antrenörü Muhittin Kılınç, "Geçen yıl Türkiye ikincisi olmuştuk. Bu yıl şampiyonluk istiyoruz. Altyapımızdan yetişen üçüzler sahada mücadele eden takımımızın yarısını oluşturuyor. Çok uyumlu ve çalışkanlar. Zaman zaman isimlerini ben de karıştırıyorum. Üçüz sporculara hiç rastlamadım" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milli Takım, Aksaray, Türkiye, Amasya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aynı takımdaki hentbolcu üçüzleri gören şaşırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez’den samimi itiraf: 2-0, 5-0’dan daha acı verici Galatasaray Antrenörü Ismael Garcia Gomez'den samimi itiraf: 2-0, 5-0'dan daha acı verici
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Türk bayrağına yapılan saldırıya sert tepki
Trump’tan yeni paylaşım, Grönland’a ABD bayrağı dikti Trump'tan yeni paylaşım, Grönland'a ABD bayrağı dikti
Haldun Dormen için kritik bekleyiş Ayşe Arman: ’’Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı’’ Haldun Dormen için kritik bekleyiş! Ayşe Arman: ''Böbrek, kalp, akciğer makinaya bağlı''
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

13:55
Fenerbahçe’ye Youssef En-Nesyri’den kötü haber
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber
13:42
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı
13:37
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
13:34
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
13:01
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 14:40:18. #7.11#
SON DAKİKA: Aynı takımdaki hentbolcu üçüzleri gören şaşırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.