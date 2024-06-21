Aksaraylı Vatandaşlar Sosyal Medya Bağımlılığının Çocuklar Üzerindeki Etkilerine Dikkat Çekti

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HABER: KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - İnternet bağımlılığı giderek artış gösterirken, Aksaraylı vatandaşlar sosyal medya bağımlılığının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Türkiye 2024 yılında sosyal medya kullanımında 2 saat 44 dakika ile dünya sıralamasında 14. sıraya yükseldi. Nüfusa göre sosyal medya kullanımı oranları bakımından yüzde 66,8 ile Türkiye 43. sırada yer alıyor. Bu artış bir dizi riskleri de beraberinde getirirken Aksaraylı yurttaşlar çocukların sosyal medyadan uzaklaştırılması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya ve internet kullanımının dijital dünyada çok yoğun olduğunu söyleyen İlayda Ayla Köşker, şöyle konuştu:

"İnternette okul zamanı 2-3 saat kalıyorum ama okullar kapandığı için bu sıralar daha fazla internete yoğunlaştım. Instagram oluyor Youtube oluyor. Arkadaşlarımla olan sohbetlerimle, çok video izlemiyorum. Zararlı bunun farkındayım ama kullanıyorum yine de yanlış bir şey. Günümüzde çok fazla teknoloji bağımlılılığı var ve ben de muhtemelen onlardan biriyim. Aslında bunu aza indirmemiz gerekiyor. Her şey dijitale bağlandı, zararlı bir şey aslında."

"Çocukların eline telefon veriyoruz, çocukları ancak bu şekilde durdurabiliyoruz"

9 ve 14 yaşında iki çocuk annesi olan Sevim Arkaya da şunları ifade etti:

"Çocuklar oyun oynuyorlar. Çarşıda arabanın önüne geçmesinler diye en çok onun için istedim. Telefonla oynayınca sakince oturuyorlar arabaların önüne geçmiyorlar. Zararlı tabi onun bilincindeyiz ama işte veriyoruz oynuyorlar. Ben öyle işleri sevmem pek işim olmaz. Telefonla bağlantımız yok daha doğrusu. Telefonları her akşam kontrol edilir ben anlamasam da eşim bilir o bakar. Nerelere giriyorlar, neler yaparlar onlara bakar. O denetimde."

"Sosyal medyanın içine girdik mi çıkamıyoruz"

Yıldırım Coşkun da sosyal medyada zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bir saat, yarım saat diyorsun ama bu kez taşıp gidiyorsun. Dalıp gidiyosun nereye gittiğini bilmiyosun. İçini bir kez girince çıkamıyorsun. İki, üç saat Facebook, Twitter, İnstagram olan biten gelişmelere bakıyorsun. Bana göre kullancısına bağlı, kullanabildiğin zaman faydalı kullanamadığın zaman faydasız."

"8-9 yaşında bir torunum var, elinden telefonu düşürmüyor"

Sosyal medyada kullanımına torunlarını örnek gösteren emekli yurttaş şöyle konuştu:

"İnternet iyi bir şey de gençler için iyi değil. Benim küçük torunum var internetin başından hiç kalkmıyor. Çocukların izlediği bazı yayınları kaldırmaları lazım çünkü tehlikeli. İyiye kullanırsan faydalı öyle rastgele kullanırsan ortamı, Türkiye'nin halini sen de görüyorsun. İyiye kullanırsan çok iyi, kullanma önemli."