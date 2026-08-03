Aksaray\'da Hayat Pahalılığı İsyanı: \'Allah Canımızı Alsın\'

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da yurttaşlar hayat pahalılığından dert yandı. Abdurrahman Yumuşak adlı kent sakini, "Ekonomi çok kötü. Gelir gideri karşılamıyor. Durum vahim. Vatandaş ne yapacak? Allah'a yalvarıp bir an önce kara toprağa girecek. 'Allah canımı alsın' diyor, başka ne diyecek?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ekonomi ve hayat pahalılığı Aksaray'da da yurttaşların gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Emekliler geçinemediklerini belirtirken, yurt dışında yaşayıp da yaz tatilini Aksaray'da geçiren gurbetçiler ise Avrupa'yla kıyaslayarak, Türkiye'de ekonomik tablonun iç açıcı olmadığını vurguladı.

Yurt dışından tatil için geldiğini belirten Serkan Er, Türkiye'deki fiyatların yüksek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ekonomisi pek iyi değil. Yüksek, fahiş zamlar var ve insanların nasıl geçindiğini düşünemiyorum. Yani bu şekil ekonomi yönetilmez. Burada baktığın zaman A'dan Z'ye her şey pahalı. Bizim maddi gücümüz yüksek ama buradaki insanların maaşına baktığım zaman, kıyasladığım zaman nasıl geçiniyorlar anlam veremiyorum. Şu anda bir emeklinin aldığı 25-30 bin lira bir maaş değil mi? Asgari ücret 28 bin lira ama bir emeklinin aldığı maaş ne kadar? Şu anda daha düşük. Şu Kapalıçarşı'da bir gurbetçi vatandaş onu 1 saatte tüketiyor. Buradaki insan nasıl yaşıyor çözemedik. Daha doğrusu ben tatilimin büyük çoğunluğunu Yunanistan'da geçirdim. Bir haftadır buradayım. Bu bir hafta içinde 1.700 avro bozdum ama bir anlamı yok. Yunanistan'da her şey daha ucuz."

"GIDA ÇOK PAHALI"

Kent sakini Abdurrahman Yumuşak da ekonominin çok kötü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ekonomi çok kötü. Gelir gideri karşılamıyor. Durum vahim. Vatandaş ne yapacak? Allah'a yalvarıp bir an önce kara toprağa girecek. 'Allah canımı alsın' diyor, başka ne diyecek? Bu hayat şartlarına göre bir bardak çayın fiyatı olmuş 35, ekmek olmuş 15 lira. Emeklinin aldığı 20 bin lira. Sen dengeyi kur arada, nasıl yapacağız? Gıda çok pahalandı. Tabii bunda devlet amaçlı değil de açgözlü olduğumuz için bazı insanlar bu iyi niyeti suiistimal ediyor. 1 liralık olan ürünü 10 liraya satmaya başladılar ama yetkililer bunu denetlemiyor. Niye? Bu milletvekilleri hep cep yapıyor. Belediyeler hep kendine çalışıyor, çalıyor. Taşlar 5 senenin içinde 50 kere değişir mi? 50 defa kaldırıp söküp taktılar. Niçin? Başı mı ağrıyor taşın, güneş mi geçmiş? Ne için olacak? Çalmak için, başka ne için? Asıl para bunlarda dönüyormuş vallahi. Hiç kimsenin şikayeti yok."

"SANDIĞI BEKLİYORUZ"

Hasan Çil adlı yurttaş da ekonominin "berbat" olduğunu söyleyerek, "İşçisi, emeklisi, memuru hepsi de perişan halde. Emeklimiz zaten 23 bin lirayla içler acısı, çok sıkıntı çekiyor. Emekliyim, 23 bin 552 lira emekli maaşı alıyorum. Geçinme şansın sıfır ama bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz. Ekstra çalışıyorum. Şu anda iki kişiyiz. Pahalı olmayan hiçbir şey yok. Akaryakıta zam geldi mi her şeye zam geliyor. Marketlere girdim mi her şey zaten pahalı. Cumhurbaşkanımız açıkladı, 'Aralık ayına kadar şunlara şunlara zam yok' dedi ama arkasından 65 lira olan mazot şu anda 82-85 lira bandında. Nasıl olacak, nasıl geçineceğiz? İnşallah daha iyi olacak. Sandık bekliyoruz, bilinçli seçmenler düzgün oy kullanacak. Adaletin olduğu yerde her şey yerine gelir. En önemli şey adalettir. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey düzelmez" diye konuştu.

"TÜİK MAĞAZASINI BİZE SÖYLESİN, ORADAN ALIŞVERİŞ YAPALIM"

Ekonomideki gidişattan memnun olmadığını belirten Ahmet Koçpınar da, "Emekliyim, asgari ücret alıyorum. Evden dışarı çıkmazsam geçinebiliyorum. Evim kendimin ama kira olsaydı 15 bin lira kira ver, 20 bin lira aylık al, ondan sonra nasıl geçineceğiz? Geçinemezdik. Her şey pahalı. Ucuz bir şey varsa söylesinler. TÜİK'in mağazası varmış. TÜİK mağazasını bize söylesin, biz oradan gidip alışveriş yapalım, etimizi oradan alalım. Senede bir et görüyoruz, yani görebilirsek. Bakın, o da görebilirsek. Asgari ücretli nasıl geçinecek, 20 bin lirayla nasıl geçinecek?" ifadelerini kullandı.

Mehmet Bozkurt adlı yurttaş ise her şeyin pahalı olduğunu ifade ederek, "Emekliye zam gelmeden her şeye, gıdaya falan zam geldi. Hepsine zam geldi. Ev kirasına zam geldi. Ne bileyim, daha adam temel atmadan çatıyı çakıyor. Yani ne diyeyim?" dedi.

Hollanda'dan 15 gün önce Aksaray'a geldiğini belirten bir yurttaş ise, "Vallahi ekonomi zor. Hollanda'dan 15 gün önce geldim. Burada geçinmek çok zor. Avrupa'da her şey standart. O Avrupa senin kuruşunu yemez, kuruşunu da yedirmez. Burada bir süpermarkete girdim. Daha üç gün önce 2 kilogram ayçiçek yağını 131 liraya aldım, bugün baktım 250 lira olmuş. Burada en yumurta ucuz, sigara ucuz, ekmek ucuz; gerisi pahalı. Bir aile burada geçinmek istiyorsa en az 50 bin liradan aşağı maaş almaması gerekiyor. Hele ki evi kiraysa, 4-5 çocuğu varsa yandı, perişan oldu" diye konuştu.

Adem Et ise, "Ekonomi böyle gidecek, ne diyeyim? Her şey pahalı, her şey yükselip gidiyor. Vatandaşın iş sahası yok, çalışma yeri yok. Ondan sonra perişan oluyor. Türkiye'de her şey pahalı. Adam fiyatları yükselttikçe yükseltiyor" dedi.