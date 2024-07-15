Akşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Akşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı

Akşehir\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı

Konya'nın Akşehir ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikler Mevlid-i Şerif ve şehitliğin ziyaret edilmesiyle başladı.

15.07.2024 16:43  Güncelleme: 16:46
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Konya'nın Akşehir ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikler Mevlid-i Şerif ve şehitliğin ziyaret edilmesiyle başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci şehitler için dua etti. Duanın ardından törene katılan protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek ailelerine başsağlığı dileyip mezarlara karanfil bıraktı. Akşehir Şehitliğindeki programa, İlçe Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Sakin Kutsal, Belediye Başkanı A. Nuri Köksal, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Akşehir'deki etkinlikler çerçevesinde; Akşehir İplikçi Camisi'nde öğle namazı öncesi şehitler için Mevlid-i Şerif ve hatim duası okundu. Duanın ardından namazını kılıp camiden çıkan cemaate İlçe Müftülüğü tarafından mevlit şekeri ikram edildi. Etkinlikler çerçevesinde İlçe Kaymakamı Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Sakin Kutsal, Akşehir Belediye Başkanı A. Nuri Köksal ve diğer protokol üyelerinden oluşan heyet; 15 Temmuz Gazilerinin evlerini ziyaret etti.

Akşehir'deki etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda akşam başlayacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programıyla devam edecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri başladı - Son Dakika

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