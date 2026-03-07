Akşehir'de Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akşehir'de Afet Bilinci Eğitimi

Akşehir\'de Afet Bilinci Eğitimi
07.03.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaren Arama Kurtarma Derneği, Konya'nın Akşehir ilçesinde afet bilinci eğitimi düzenledi.

Konya'nın Akşehir İlçesinde faaliyet gösteren Yaren Arama Kurtarma Derneği tarafından yürütülen Mahalli Arama Kurtarma Timleri (MAK) Projesi kapsamında afet bilinci eğitimi gerçekleştirildi.

Karabulut Mahallesi'nde düzenlenen programda mahalle sakinlerine temel afet bilinci eğitimi verilirken, muhtemel afet ve acil durumlarda doğru hareket tarzları hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim kapsamında vatandaşlara deprem çantası hazırlığı, Heimlich manevrası ve yangın söndürme tüpü kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Programın uygulamalı bölümünde gönüllüler, oluşturulan senaryolar üzerinden yangın söndürme tüpü kullanımı ve acil durum müdahalesi konusunda pratik yapma fırsatı buldu. Eğitimlerin ardından Mahalle Arama Kurtarma Timleri kapsamında Karabulut Mahallesi gönüllülerine kask, koruyucu gözlük, kafa lambası, eldiven, maske ve kişisel koruyucu ekipmanlardan oluşan teknik donanım malzemeleri teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Güvenlik, Akşehir, Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akşehir'de Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İrem’in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye
İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
15:53
Bu adam gerçekten inanılmaz 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
15:12
Trump’ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları’ndan jet açıklama
Trump'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları'ndan jet açıklama
14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 16:21:11. #7.13#
SON DAKİKA: Akşehir'de Afet Bilinci Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.