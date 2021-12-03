Akşehir'de Engelliler Günü etkinlikleri - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle özel bir program düzenlendi.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki programa, Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe protokolü, kurum ve daire müdürleri ile engelli öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı. Programda; Nasreddin Hoca Özel Eğitim Uygulama Okulu Öğretmenlerinden Ümmüharam Çallı tarafından günün anlama ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından Akşehir genelindeki okulların özel eğitim sınıflarındaki öğrencileri tarafından hazırlanan şovlar ve dans gösterileri sunuldu. Öğrencilerin okuduğu şiirler, dans şovları ve gösteriler izleyicilerden büyük alkış aldı. İzleyicilerden gelen alkışlarla mutlu olan engelli öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden ilçe protokolü daha sonra programı hazırlayan öğretmenler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - KONYA