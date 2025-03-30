Aksoy çiftinden şehit ailesine ve gaziye bayram ziyareti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy ile birlikte şehit Tarkan Karaca'nın ailesi ile gazi Ferhan Tek'e ziyarette bulundu.

Vali Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Van İli Bahçesaray İlçesi kara yolunda yaşanan çığ felaketi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Tarkan Karaca'nın ailesini bayram vesilesiyle ziyaret etti. Aksoy çifti, şehidin babası Yasin Karaca, annesi Nurhan Karaca ve kardeşi Oğuzhan Karaca ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Şehidin ailesi, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bayramda kendilerini yalnız bırakmayan Aksoy çiftine teşekkürlerini iletti. Ziyaret, sıcak bir sohbet ve yapılan duayla sona erdi.

Vali Aksoy, müdahalesi ile felaketi engelleyen gaziye geçmiş olsun dileklerini iletti

Aksoy çifti, Mersin'de polis memuru olarak görev yaptığı esnada bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu yaralanarak gazi olan Ferhan Tek ve ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Hüseyin Aksoy'un Mersin Valiliği döneminde gerçekleşen olay sonucu Gazi olan Ferhan Tek ve ailesi ile sıcak bir sohbette geçen ziyarette, aile olay anından itibaren kendilerini hiç yalnız bırakmayan Vali Aksoy ve eşi Hülya Aksoy'a teşekkür etti. Vali Aksoy ise, o dönem yaptığı müdahale ile daha büyük bir felaketin önüne geçen gazi Ferhan Tek'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, vatanın birlik ve beraberliği için fedakarlıkta bulunan gazilerimizin her zaman yanında olduklarını vurguladı. - ESKİŞEHİR