Aksoy muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy Bozova, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kırsal mahalle muhtarları ile bir araya gelen Aksoy, mahalle muhtarlarının talep ve isteklerini dinleyerek 2022 yılında yapılacak hizmetler hakkında istişarelerde bulundu. Toplantıya 20 mahalle muhtarı ile belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekip hazır bulundu. Mahalle muhtarları mahallerinin istek ve talepleri dışında bugüne kadar yapılan hizmetler içinde teşekkürde bulundu. Toplantıda bugüne kadar yapılmış hizmetler hakkında bilgi verilerek, slayt gösterisi sunuldu.

Toplantı sonrası açıklama yapan Aksoy, "Görev sürecimiz boyunca, hizmet gitmemiş hiçbir mahallemiz kalmayacak. 2022 yılımızın yeni bütçesi ile Bozova ilçemize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün 20 mahalle muhtarımız ile bir araya gelerek muhtarlarımızın talep ve isteklerini dinledik. Gerek bize ait olan talepleri gerekse de büyükşehir belediyemize ait olan taleplerin notlarını aldık. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA