Aksu Deresi'nde kimyasal atık şüphesi

GİRESUN - Giresun'un önemli su kaynaklarından biri olan Aksu Deresi'nde meydana gelen köpüklü akış, çevre kirliliği endişesini bir kez daha gündeme taşıdı. Dereyi gören vatandaşlar, karşılaştıkları manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde derenin bembeyaz ve yoğun kimyasal köpükle kaplandığı görülürken, olay büyük tepki topladı.

-Kimyasal atık iddiaları gündemde

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, derenin köpüklenmesine bölgede faaliyet gösteren bazı maden arama sahalarından ve Hidroelektrik Santrallerinden bırakılan kimyasal atıkların neden olduğu ileri sürülüyor. Vadi içerisinde bulunan işletmelerin atıklarının kontrolsüz şekilde dereye karıştığı iddiaları, hem çevrecilerin hem de bölge halkının tepkisine neden oldu.

-Yetkililer inceleme başlattı

Olayın ardından Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "İhbarın ardından bölgeye görevliler sevk edilmiş ancak devamı gelmediği için kaynağına ulaşılamamıştır. Bu konuda vatandaşlarımızın ihbarı dikkate alınarak hassasiyetle takip edilmiştir. Ancak nereden kaynaklandığına dair bir sonuç alınamamıştır. Belirli saat aralığında dereye bırakılan atık her neyse devamı gelmediği için kaynak bulunamamış olsa da gerekli inceleme ve soruşturma takip edilmektedir" denildi.