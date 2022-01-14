Aktif yaş alma kurslarına yoğun ilgi - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı ile ilçeye kazandırılan Denizli'nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi'ndeki 'Aktif Yaş Alma' kurslarına Merkezefendililer yoğun ilgi gösteriyor.

50 yaş ve üzeri 150 Merkezefendiliye uzman eğitmenler tarafından halk oyunu, resim, su kabağı işlemeciliği ve akıllı telefon ile sosyal medya kullanımı kursları veriliyor. Alzheimer Yaşam Merkezi'nin 2.katında aktif yaş alma kurslarına katılan Merkezefendili kursiyerler dört ayrı salonda eğitimlerini sürdürüyorlar. Kurslardan yararlanmak isteyen Merkezefendili büyükler başvurularını şahsen Alzheimer Yaşam Merkezi'nde yapabiliyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından 1200 Evler Mahallesi'ne kazandırılan ve Denizli'de bu alanda hizmet veren ilk tesis olma özelliğini taşıyan Aktif Yaş Alma Merkezi'nde de 60 yaş ve üzeri büyükler için aktif yaş alma kursları tüm hızıyla devam ediyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz birçok proje, insan odaklı projeler. Ekip arkadaşlarımızla birlikte ilçemiz ve hemşehrilerimiz için en doğru projeleri, hizmetleri hayata geçirmek adına çalışıyoruz. Selçukbey Mahallemizde hizmet veren Denizli'nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi'ndeki 'Aktif Yaş Alma Kursları'nı hemşehrilerimiz için, onların talepleri doğrultusunda açtık. Bu kurslar ile büyüklerimizin kaliteli vakit geçirmelerini ve sosyal yaşamlarını renklendirmeyi amaçlıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile insan odaklı çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ