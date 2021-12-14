Aktoprak Mahallesi'ne ikinci sosyal tesis - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi tarafından Aktoprak Mahallesi'nde yapımına başlanan ikinci sosyal tesisinin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. İkinci sosyal tesis, kısa süre içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

İlçe merkezine sağladığı hizmetleri kırsal alandaki mahallelere de taşıyan Şehitkamil Belediyesi, önümüzdeki günlerde sosyal tesis sayısına bir yenisini daha ekleyecek. Aktoprak Mahallesi'nde yapımına başlanan ikinci sosyal tesisin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Sosyal tesis içerisinde; bay-bayan taziye evi, mutfak ve abdest alma yerleri bulunuyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen sosyal tesis, mahalleli tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, çalışmaları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

"Mahallemizde çok güzel bir taziye evi yapılıyor"

Mahallelinin özellikle taziye konusunda sıkıntı yaşadığını dile getiren Aktoprak Mahalle Muhtarı Mehmet Savaş Öztürk, "Ben öncelikle Başkanımıza bize böylesine güzel bir sosyal tesisi mahallemize kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Taziye evi mahallemizin ihtiyaçlarından bir tanesiydi. Mahallemizde bir tane daha taziye evimiz var fakat yetmediği için ikinci bir taziye evinin yapılması konusunda Başkanımızdan ricada bulunduk. Sağ olsun Başkanımız da bu ihtiyacımızı gidermek adına çalışmaları başlattı. Şu an mahallemizde çok güzel bir taziye evi yapılıyor. Çok şükür taziye evimizin inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlanacak ve hizmete sunulacak" diye konuştu. - GAZİANTEP