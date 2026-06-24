Akyaka\'da Demiryolu Çalışmaları İncelendi

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, demiryolu hattında sürdürülen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Demiryolu ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında şantiye alanını ziyaret eden Kaymakam İsmail Demirtaş, devam eden faaliyetleri yakından takip etti. Çalışmaların son durumu hakkında yüklenici firma ve teknik ekiplerden bilgi alan Demirtaş, demiryolu altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Şantiye sahasında incelemelerde bulunan Demirtaş, bakım ve yenileme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin bölge ulaşımı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte demiryolu hattının daha güvenli, verimli ve modern bir yapıya kavuşacağını ifade eden Demirtaş, emeği geçen tüm personele kolaylıklar diledi.

Yetkililer ise demiryolu hattında ray, travers ve altyapı yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, projenin tamamlanmasıyla birlikte hem yük hem de yolcu taşımacılığında hizmet kalitesinin artacağını kaydetti.

Kaymakam Demirtaş'ın ziyaretinin ardından şantiyedeki çalışmaların planlanan program çerçevesinde devam ettiği öğrenildi. - KARS