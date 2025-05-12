Akyaka’da Kıyı İhlali Protestosu

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi sakinleri, valiliğe bağlı Muğla Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından işletilen Akyaka Orman Kampı'ndaki kafeteryanın yanındaki kıyı alanının özel bir işletme tarafından brandalarla kapatılmasını protesto etti.

Muğla Valiliğine bağlı Muğla Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından işletilen Akyaka Orman Kampı'ndaki kafeteryanın yanındaki kıyı alanı, önceki yıllarda çitle çevrilmiş ve buraya şezlonglar yerleştirilmişti. Söz konusu alan, tepkilere rağmen geçen günlerde özel bir işletme tarafından brandalarla kapatıldı.

Gökova Akyaka'yı Sevenler Derneği, Akyaka Kültür Sanat Derneği, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği ve Slow Food Gökova Birliği'nin çağrısıyla vatandaşlar kampta "Yeryüzü Sofrası" etkinliğinde bir araya geldi.

Burada yapılan forumun ardından grup, kamp içerisinden yürüyerek işletmenin önüne geldi. Gruptakiler, jandarma ekiplerine telefonla ulaşarak işletmenin Kıyı Kanunu'nu ve İmar Kanunu'nu ihlal ettiğini belirtti. İşletmenin kıyı işgali yaptığına dair mahkeme kararı bulunduğunu hatırlatan yurttaşlar, jandarmanın bölgeye gelerek işgali sonlandırmasını talep etti.

İşletme önünde açıklama yapan avukat Arzu Alper, "İmar Kanunu'na göre inşaat ruhsatı almaları gerekiyor. İnşaat ruhsatı almaları da yasal olarak mümkün değil. Çünkü kıyının ilk 50 metresi içinde olan şeyler bunlar. 'Biz yaptık oldu' denmesini kabul etmiyoruz" dedi.

Vatandaşlar, demir çitlere bağlı brandaları yırtarak kıyıya ulaştı

Jandarmanın bölgeye gelmemesi üzerine gruptakiler demir çitlere bağlı brandaları yırtarak kıyıya ulaştı. İşletme tarafından yerleştirilen şezlonglar üst üste konularak alan yeniden halkın kullanımına açılmaya çalışıldı.

Olay sırasında kendisini işletmenin yetkilisi olarak tanıtan bir kişi, alanın özel mülk olduğunu ve Akyaka Orman Kampı'ndaki kanalizasyon çalışması işini yaptığı için sezon boyunca işletme hakkının kendisine verildiğini öne sürdü.

Gruptakiler ise jandarmanın bölgede yetkili olmadığını söyleyerek müdahale etmediğini, bu nedenle anayasal haklarını kullanarak alana girdiklerini ifade etti.

Gökova Ekolojik Yaşam Derneği'nden Serdar Denktaş, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2 yıl önce bu alanda bir eylem yapmıştık. O zaman kıyı alanı çitlerle kapatılarak halktan koparılmıştı. Yaptığımız eylemden yargılandık ve beraat ettik. İşletmecinin burada yasaya ve Kıyı Kanunu'na aykırı faaliyet gösterdiği beraat kararına da girmiş oldu. Ama ne yazık ki işletmeci yasaya aykırı, yargı kararına rağmen faaliyetine devam etti ve genişletti. Eskiden hiç değilse birkaç girişi vardı. Şu an onları da kapatarak, üstüne bir de Leon Beach diye bir levha asarak burayı özel bir ticari işletmeye dönüştürdü. Biz de jandarmaya şikayet ettik. Jandarma gelmedi, burada yetkili olmadıklarını söylediler. Muğla Valiliğinin yetkili olduğunu söylediler. Birkaç arkadaş jandarmayı aradı, görüştü. Ama buna rağmen gelmediler. Bu durumda biz de anayasal hakkımızı kullanmak üzere paravanı aşarak alana girdik. Buraya yerleştirilmiş olan şezlongları topladık ve bu eylemi de tamamen barışçıl olarak yaptık. Şezlonglara hiçbir zarar verilmedi. Umuyoruz ki artık bu eylemlerden sonra buradaki bu yasa dışı faaliyete son verilir."