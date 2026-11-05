Akyaka Kaymakamı Demirtaş esnaf ziyaretinde fırında ekmekleri kürekle çıkardı - Son Dakika
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Akyaka Kaymakamı Demirtaş esnaf ziyaretinde fırında ekmekleri kürekle çıkardı

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Akyaka Kaymakamı Demirtaş esnaf ziyaretinde fırında ekmekleri kürekle çıkardı
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Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında bir fırına uğrayan Demirtaş, kürek alarak pişen ekmekleri fırından çıkardı; heyet esnafın talep ve beklentilerini dinledi.

Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut ile birlikte ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında bir ekmek fırınına da uğrayan Kaymakam Demirtaş, eline kürek alarak fırından pişen ekmekleri çıkardı.

Akyaka'da gerçekleştirilen esnaf ziyaretinde Kaymakam İsmail Demirtaş, Belediye Başkanı Ergüder Toptaş ve İlçe Emniyet Amiri Kaan Karabulut, iş yerlerini tek tek inceleyerek esnafla bir araya geldi. Esnafın talep ve beklentilerini dinleyen heyet, iş yeri sahipleriyle sohbet ederek ilçedeki ticari hayat hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında bir ekmek fırınını da ziyaret eden Kaymakam Demirtaş, fırın çalışanlarıyla bir süre sohbet etti. Fırındaki çalışmaları yakından inceleyen Demirtaş, daha sonra eline fırın küreğini alarak pişen ekmekleri fırından çıkardı. Kaymakam Demirtaş'ın fırındaki bu anları renkli görüntülere sahne oldu.

Esnaf ziyaretinde iş yeri sahiplerine hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Kaymakam Demirtaş ve beraberindekiler, esnafın ilçe ekonomisindeki önemine dikkat çekti.

Ziyaretlerin, kamu yöneticileri ile vatandaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve esnafın sorun, talep ve beklentilerinin yerinde dinlenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İHA
İsmail DemirtaşErgüder ToptaşAkyakaGüncelYerelSon Dakika

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