Akyazı Belediyesi\'nin Katkılarıyla Kurulan Kumaş ve Antika Pazarı Yoğun İlgi Görüyor

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Akyazı Belediyesi'nin katkıları ile Perşembe günleri kurulmaya başlanan Kumaş ve Antika Pazarı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Pazarı gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, vatandaşların pazara olan ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

Akyazılı vatandaşların talepleri üzerine Akyazı Belediyesi tarafından Perşembe günleri Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi yanında açılması kararı alınan Kumaş ve Antika Pazarı yoğun ilgi görüyor. Akyazı'dan ve çevre illerden gelen pazarcıların ürünlerini sattıkları, Akyazılı kadınların da ilçe dışına çıkmadan alışveriş yapma imkanı bulduğu Kumaş ve Antika Pazarı'nda gece saatlerine kadar yoğunluk devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcıları Selda Aksima Yazıcı, Ali Özer ve Meclis Üyesi Hümeyra Hikmet Saygıdeğer ile birlikte pazarı ziyaret eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, esnaflara kolaylıklar diledi ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Kumaş ve Antika Pazarı ile ilgili çok fazla olumlu geri dönüş aldıklarını ifade eden Başkan Soykan, "İlçemizde kumaş pazarı kurulması konusunda bir süredir yoğun bir talep alıyorduk. Belediyemiz tarafından yapılan gerekli çalışmaların ardından özellikle Akyazılı kadınların alışveriş için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmamalarını sağlayan pazarı Akyazı'mıza kazandırdık. Esnaflarımız da vatandaşlarımız da oldukça memnun. Gece saatlerine kadar burada bir kalabalık var. Bu yoğun ilgi ve vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor" ifadelerini kullandı. - SAKARYA