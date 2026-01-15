Çocuklar karne sevincini kızak şenliğinde yaşayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çocuklar karne sevincini kızak şenliğinde yaşayacak

Çocuklar karne sevincini kızak şenliğinde yaşayacak
15.01.2026 12:51  Güncelleme: 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 4. Geleneksel Güzlek Aktepe Kızak Şenliği'ne tüm vatandaşları davet etti. Katılımın ücretsiz olacağı etkinlikte çorba, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlar da sunulacak.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Aktepe Kızak Merkezi'nde 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Akyazı Belediyesi 4. Geleneksel Güzlek Aktepe Kızak Şenliği'ne tüm vatandaşları davet etti.

Akyazı Belediyesinin Güzlek Aktepe Kızak Merkezi'nde geleneksel olarak düzenlediği Kızak Şenliği'nin 4'üncüsü bu sene 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlçede etkili olan kar yağışının ardından karnelerini alacak olan çocukların ve ailelerinin kar sevincini doyasıya yaşamaları için Cumartesi ve Pazar günleri kızak şenliği düzenleyeceklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Güzlek Mahallemizde bulunan Aktepe Kızak Merkezimizde düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm çocuklarımız ve ailelerimiz davetlidir" dedi.

"Kızaklarımız ücretsiz olacak"

Aktepe'de hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Soykan, "Vatandaşlarımızın şenlik alanımıza kolay ulaşımı için ilçe merkezimizden 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ücretsiz araçlar kalkacak. Yoğunluk olacağı için hemşerilerimizden servis araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kızaklarımız ücretsiz olacak, uygun kızaklarla gelen vatandaşlarımız da pistlerimizi kullanabilecekler. Çorba, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlarımız da olacak. İnşallah hafta sonunu hemşerilerimizle birlikte keyifle geçireceğiz. Herkesi Güzlek Aktepe Kızak Merkezi'mize bekliyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Soykan, Etkinlik, Akyazı, Mısır, Karne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocuklar karne sevincini kızak şenliğinde yaşayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı

13:23
Mutlu son Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 13:45:21. #7.11#
SON DAKİKA: Çocuklar karne sevincini kızak şenliğinde yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.