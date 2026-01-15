Çocuklar karne sevincini kızak şenliğinde yaşayacak

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Aktepe Kızak Merkezi'nde 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Akyazı Belediyesi 4. Geleneksel Güzlek Aktepe Kızak Şenliği'ne tüm vatandaşları davet etti.

Akyazı Belediyesinin Güzlek Aktepe Kızak Merkezi'nde geleneksel olarak düzenlediği Kızak Şenliği'nin 4'üncüsü bu sene 17-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlçede etkili olan kar yağışının ardından karnelerini alacak olan çocukların ve ailelerinin kar sevincini doyasıya yaşamaları için Cumartesi ve Pazar günleri kızak şenliği düzenleyeceklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Güzlek Mahallemizde bulunan Aktepe Kızak Merkezimizde düzenleyeceğimiz etkinliğe tüm çocuklarımız ve ailelerimiz davetlidir" dedi.

"Kızaklarımız ücretsiz olacak"

Aktepe'de hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Soykan, "Vatandaşlarımızın şenlik alanımıza kolay ulaşımı için ilçe merkezimizden 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ücretsiz araçlar kalkacak. Yoğunluk olacağı için hemşerilerimizden servis araçlarını kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Kızaklarımız ücretsiz olacak, uygun kızaklarla gelen vatandaşlarımız da pistlerimizi kullanabilecekler. Çorba, pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlarımız da olacak. İnşallah hafta sonunu hemşerilerimizle birlikte keyifle geçireceğiz. Herkesi Güzlek Aktepe Kızak Merkezi'mize bekliyoruz" diye konuştu. - SAKARYA