Akyazı'da tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Akyazı'da tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran yaşlı adam hayatını kaybetti

Akyazı\'da tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran yaşlı adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarla sürdüğü esnada ayağını çapa makinesine kaptırarak ağır yaralanan 75 yaşındaki Tacettin Başkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan müdahalelere rağmen Başkan kurtarılamadı. Cenazesi ise Akyazı Yongalık Civekdağı Mahallesi Camii'nde düzenlenecek cenaze namazının ardından defnedilecek.

16.04.2024 11:01
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarla sürdüğü esnada ayağını çapa makinesine kaptırarak ağır yaralanan 75 yaşındaki Tacettin Başkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, iki gün önce Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede çapa makinesi ile çalışan Tacettin Başkan (75) bir anlık dalgınlık sonucu sol ayağını makineye kaptırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan ve Tacettin Başkan'a ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi. Ağır yaralanan Başkan, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Tacettin Başkan'ın cenazesi, Akyazı Yongalık Civekdağı Mahallesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Akyazı'da tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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