Akyazı\'da Yeni Yatırımlar ve Hizmetler İncelendi

20.10.2025 12:33  Güncelleme: 12:35
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı'daki Yeniorman Köprüsü ve Kızılelma Millet Bahçesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Alemdar, ilçe için yeni ulaşım aksları ve sosyal yaşam alanları oluşturma hedefinde olduklarını belirtti.

Akyazı'da Yeniorman Köprüsü, Yahyalı bağlantı yolu ve Kızılelma Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, asfalt işlemlerinin tamamlandığı mahallelerde vatandaşlarla buluştu. Alemdar, "İlçe belediyemizle birlikte hizmet ve yatırımları bir bir tamamlıyor, hemşehrilerimizin taleplerini çözüme kavuşturuyoruz. Yeni ulaşım aksları, asfalt çalışmaları, yeni yaşam alanları ve köprü gibi yatırımlarla Akyazı'yı daha da iyi bir noktaya taşıyacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçeleri tek tek gezerek şehrin adeta röntgenini çektiği ziyaretleri çerçevesinde son olarak Akyazı'ya gitti. Vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Alemdar, Yeniorman Köprüsü, Yahyalı Bağlantı Yolu, Kızılelma Millet Bahçesi'nde devam eden çalışmaları inceledi. Ziyaretlere ayrıca Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Genel Sekreter Yardımcısı Aslan Yılmaz, AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP Akyazı İlçe Başkanı Soyhan Sofuoğlu, Akyazı Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Savaş, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları yer aldı.

İlk durağında yapımı devam eden köprü, millet bahçesi ve yol çalışmalarını inceleyen Başkan Alemdar, son duruma ilişkin teknik bilgiler aldı. Başkan Alemdar ilçede devam eden çalışmaları, "Akyazı ve Hendek ilçelerimizi birbirine bağlayan aynı zamanda 20 mahallenin kesintisiz ulaşım sağlayacağı Yeniorman Köprüsü'nde çalışmalarımız devam ediyor. 70 bin metrekare alana inşa edilen ve temel betonu tamamlanan içerisinde çocuk oyun alanları, millet kıraathanesi, amfi tiyatro, spor, piknik ve sosyal yaşam alanlarının yer alacağı Millet Bahçesi hızla tamamlanıyor. Düzyazı ve Yuvalak ile yan güzergahlarda toplam da 6 bin 100 metrelik asfalt çalışmasını tamamladık. Harunusta ve Hasanbey'de toplamda 10 kilometrelik sıcak asfalt serimini bitirdik" sözleri ile özetledi.

"Hizmet için durmadan çalışıyoruz"

Birlik, beraberlik ruhunu güçlendirerek, kimseyi ayrıştırmadan Sakarya için kenetlendiklerini kaydeden Alemdar, "En önemlisi de 16 ilçemizde adil ve eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlerimiz için 16 ilçemize spor tesisleri, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, vatandaşlarımızın sosyal hayatına katkı sunacak Sosyal Gelişim Merkezleri, Millet Bahçesi projeleri başta olmak üzere birçok çalışmayı başlattık. Gayemiz yaşama dokunmak, memlekette faydalı izler bırakmaktır" diye konuştu.

"Başkanımızla ihtiyaçlara cevap üretiyoruz"

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. İhtiyaçlarımız zamanın şartlarına göre değişiyor. Bizlerde sayın başkanımızla birlikte bu ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Özellikle grup yollarımızdaki asfalt çalışmaları için Yusuf başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah eksiklerimizi birlikte tamamlayacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca vatandaşlarla bir araya gelen, onları dinleyen, talepleri tek tek not alan Alemdar, çözüm için ekiplere talimatlarını verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

