Akyurt polisinden bayram öncesi Yaşamevi ziyareti - Son Dakika
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Akyurt polisinden bayram öncesi Yaşamevi ziyareti

08.07.2022 14:28
Akyurt polisinden bayram öncesi Yaşamevi ziyareti

Akyurt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi Akyurt Vakfı Yaşamevi'ni ziyaret etti.

Akyurt Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi Akyurt Vakfı Yaşamevi'ni ziyaret etti.

Akyurt Vakfı Yaşamevi'ndeki yaşlıları unutmayan polisler, bu bayramda da yanlarında oldular. Yaşamevi sakinleri ile sohbet eden polis memurları yaşlıların elini öperek Kurban Bayramlarını kutladı. Yaşamevi'nde kalan yaşlılarla sohbet eden polis memuru Soner Erciyes bir polis olarak değil, vatandaşlık bilinci ile bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi. Ayrıca tüm devlet kurumlarının her zaman yanlarında olduğunu da vurguladı.

Yaşamevi'nin sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek polis memurlarına teşekkür etti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Akyurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akyurt polisinden bayram öncesi Yaşamevi ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyurt polisinden bayram öncesi Yaşamevi ziyareti - Son Dakika
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