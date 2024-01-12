Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası\'ndan öğrenci taşıma ücretlerine yüzde 30 zam

Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, öğrenci taşıma ücretlerine yaklaşık yüzde 30 oranında zam yapıldığını duyurdu.

Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, 2024 yılında geçerli olacak öğrenci servis taşıma ücretlerini belirledi. Oda Başkanı Mustafa Refah, servis işletmecileri ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında öğrenci taşıma ücretlerine yaklaşık yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu. Toplantıda alınan karara göre yeni fiyat tarifesi şöyle olacak:

"0-1 kilometre arası mesafe için aylık ücret 900 TL. 1-3 kilometre arası mesafe için aylık ücret bin. 3-6 kilometre arası mesafe için aylık ücret bin 72 TL. 6-10 kilometre arası mesafe için aylık ücret bin 250 TL."

Ayrıca 10 kilometreyi aşan her bir kilometre için 169 TL ek ücret alınması kararlaştırıldı. Servis taşıma ücretlerinin aylık ödenebileceği belirtilirken, peşin ödeme yapılması halinde ise yüzde 5 indirim uygulanacağı açıklandı. - ANKARA