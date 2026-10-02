Alabora olan teknenin ardından kaybolan polis Numan Şen\'in cansız bedenine ulaşıldı

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu denizde kaybolan Gazi Polis Memuru Numan Şen'in cansız bedenine, ekiplerin yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları sonucunda ulaşıldı.

Sinop'un Merkez ilçesine bağlı Yalı Köyü açıklarında 30 Eylül'de bir teknenin alabora olması sonucu Gazi Polis Memuru Numan Şen denizde kayboldu. Olayın ardından Sinop Valiliği koordinesinde geniş kapsamlı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra gönüllü balıkçı tekneleri de destek verdi.

Havadan, karadan, denizden ve deniz altında sürdürülen arama çalışmalarında ekipler bölgeyi yoğun şekilde taradı. Yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda Numan Şen'in cansız bedenine ulaşıldı. Denizden bota alınan Şen'in cansız bedeni, Sinop İskelesi'ne getirildi.

Numan Şen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.