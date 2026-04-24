Alaca Belediyesi vatandaşlara 2 bin fidan dağıttı

Alaca Belediyesi tarafından vatandaşlara 2 bin çam fidanı ücretsiz olarak dağıtıldı.

Alaca Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda Cuma namazı sonrası vatandaşlara çam fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte vatandaşlar, fidanlarını teslim alarak toprakla buluşturmak üzere evlerine götürdü. 2 bin fidan dağıtan yetkililer, dikilen her fidanın ilçenin geleceğine nefes olacağını vurguladı.

Alaca Belediyesi'nin çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceği ifade edildi. - ÇORUM