Alaca\'da Çocuk Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Çorum'un Alaca ilçesinde okul öncesi eğitim alan çocuklar, kendileri için düzenlenen şenlikte doyasıya eğlendi.

Çorum'un Alaca ilçesinde okul öncesi eğitim alan 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen Çocuk Şenliği büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sahne gösterileri, çeşitli oyun aktiviteleri ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu geçen şenlikte çocuklar hem eğlenme hem de sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Etkinliğe Alaca Kaymakamı Engin Tok, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, İl Genel Meclis Üyesi Tuncay Okur ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan da katılım sağladı.

Çocukların mutlu anlarına tanıklık eden Alaca Kaymakamı Engin Tok, "Çocuklarımızın eğitim sürecine katkı sağlayacak bu tür etkinlikleri önemsiyor ve destekliyoruz. Onların mutlu bir çocukluk geçirmesi için her türlü imkanı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - ÇORUM