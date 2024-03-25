Muhsin Yazıcıoğlu\'nun vefatının 15. yılında mevlit programı düzenlendi

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Türk siyasetine damga vuran Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 15. yılında Milli Yol Partisi Alaca Teşkilatı'nca düzenlenen mevlit programı ile yad edildi.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 15. yıl dönümü dolayısıyla Milli Yol Partisi Alaca İlçe Teşkilatı tarafından Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Alaca Ömer Paşa Camii'ndeki programda, 15 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu, yol arkadaşları ve tüm şehitler için dua edildi. Programa Milli Yol Partisi Genel Merkez Teşkilatı Başkanı Mehmet Danış, Özel Kalem Müdürü Selahettin Serçe, Çorum İl Başkanı ve MKYK üyesi, aynı zamanda Aksaçlılar Çorum İl Başkanı Feyzullah Vatansever, Alaca İlçe Başkanlığı üyeleri, partililer, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, MHP Belediye Başkan adayı Şerif Arslan, Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Mehdi Bolat ve vatandaşlar katıldı. Mevlid-i Şerif programının ardından katılımcılara lokma tatlısı ikram edildi. - ÇORUM