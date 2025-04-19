Alaçatı Ot Festivali'nde Zeynep Bastık Rüzgarı ve İmamoğlu'nun Mesajı

(İZMİR)- Bu yıl 17-20 Nisan günleri arasında 14'üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin ikinci günü renkli görüntülere sahne olurken festivalin akşam ki bölümünde Zeynep Bastık rüzgarı esti, festival alanı müzik ve coşkuya doydu. Konser öncesi Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, tutuklu bulunan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çeşmelilere mesajını okudu. İmamoğlu, "En acil ihtiyacımız her alanda adalettir" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Silivri Cezaevi'ne giderek aralarında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu tutukluları ziyaret eden Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İmamoğlu'nun mesajını şarkıcı Zeynep Bastık'ın konseri öncesi sahneye çıkarak tüm Çeşmelilere okudu.

İmamoğlu'nun mesajında şu cümleler yer aldı:

"Sevgili Çeşmeliler,

Alaçatı Ot Festivali çerçevesinde cennet vatanımızın bereketi ile her köşesini ne denli mutlu ve kazançlı hale getirilebileceğinin somut halini görmekteyiz. Bu duygularla beni ziyaretinde Lal Başkanımıza ifade ettiğim gibi ülkemizin, milletimizin fırsatları kaçıran değil bütün nimetlerini milletimiz adına adil paylaşımla zenginliğe dönüştürmemiz şarttır. Bu çerçevede en acil ihtiyacımız her alanda adalettir. Adalet ile mutlu, huzurlu ve çok başarılı bir gelecek için çok çalışmalıyız. Çeşme'ye, İzmir'e ve festivale gelen tüm vatandaşlarımıza kucak dolusu sevgi ve saygılarımı sunarım."