Aladağlar - Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Aladağlar - Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması Sonuçlandı

Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından düzenlenen Aladağlar-Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması sonuçlandı. Yarışmada derece alan fotoğraflar ödüllendirildi. Aladağlar ve Bolkar Dağları'nın nefes kesici güzellikleri, heyecan verici aktiviteleri ve yöresel değerleri fotoğraf severler tarafından ölümsüzleştirildi. Yarışmanın önümüzdeki yıl daha tematik bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yarışmada dereceye giren ve mansiyon alan fotoğrafların tamamına internet üzerinden erişilebileceği belirtildi.

09.06.2024 18:52
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Aladağlar - Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması Sonuçlandı

NİĞDE - Niğde Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği tarafından düzenlenen Aladağlar-Bolkar Dağları Foto Safari Yarışmasında derece alan fotoğraflar düzenlenen programla ödüllendirildi.

6-9 Haziran 2024 tarihleri arasında 178 fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirilen Aladağlar - Bolkar Dağları Foto Safari Yarışmasının ödül töreni Niğde Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Niğde'nin Aladağlar ve Bolkar Dağları bölgelerinde gerçekleştirilen foto safari etkinliği ile Aladağlar Milli Parkı ve Bolkar Dağları'nın nefes kesici güzellikleri, heyecan verici aktiviteleri ve yöresel değerleri fotoğraf severler tarafından ölümsüzleştirildi.

Jüri Üyeleri Deneyimli İsimlerden Oluştu

Çoşkun Aral, Mustafa Seven, Cem Kıvırcık, Osman Demirden, Tanın Helvacı, Fatih Kızılkaya ve Faruk Er'in seçici kurulda yer aldığı foto safarinin önümüzdeki yıl daha tematik gerçekleştirilmesini planladıklarını söyleyen Niğde Valisi Cahit Çelik Aladağlar ve Bolkar Dağları'nın bölge için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Vali Çelik; " Aladağlar ve Bolkar Dağları hem Türkiye açısından hem de dünya açısından çok önemli. 3 bin 500'ün üzerinde 40'dan fazla zirvesi olan Aladağlar ve Bolkar Dağları yüzlerce endemik bitki çeşidine de ev sahipliği yapıyor. Yarışmada çekilen fotoğraflar bölgenin tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. " ifadelerini kullandı.

Yarışmada seciçi kurulda yer alan belgesel yapımcısı, fotoğrafçı Coşkun Aral ise Niğde'nin doğal güzelliklerinden söz ettiği konuşmasında Aladağlar ve Bolkar Dağları bölgesinin bir fotoğrafçının keyifle fotoğraf çekeceği bölgeler olduğunu söyledi.

AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol ise yaptığı açıklamada emeği geçen herkese teşekkür ederken yapılan yarışmanın bölgenin turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Varol; " Niğde geçmişi Hititlere kadar dayanan bir geçmişe sahip ama maalesef bu zenginlik çok bilinmiyor. İlerleyen yıllarda bu zenginlikleri ortaya çıkarmak, tanıtmak için farklı etkinlikler yapacağız. " şeklinde konuştu.

Programda yapılan konuşmaların ardından derece alan fotoğraflar ödüllendirildi.

Amatör ve profesyonel 178 fotoğrafçının birbirinden etkileyici fotoğraflarını değerlendiren jüri üyeleri dereceye giren ve mansiyon alan fotoğrafçıları şöyle belirledi;

Birincilik: Muhammed Cihat Deniz

İkincilik: Fatih Yılmaz

Üçüncülük: İsmail Taşgeldi

Mansiyon Ödülleri: Mehmet Palta, Nedim Urcan, Ömer Kilit

Sergilemeye Hak Kazananlar: Hasan Ürey, Muhammed Cihat Deniz, Mustafa Özdemir, Ömer Kilit, Ömer Oğuzhan Pınarbaşı, Seda Elbasan, Serpil Gündüz, Seyit Konyalı, Veli Dölek, Yasin Çetin.

Fotoğrafların tamamına www.fotondernegi.com ve www.nigdefotosafari.com adresleri üzerinden erişebileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aladağlar - Bolkar Dağları Foto Safari Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika

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