Alanya açıklarındaki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

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Alanya açıklarındaki hortum kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alanya'nın İncekum Mahallesi açıklarında denizde 4 ayrı hortum çıktı. Sabah saat 10.30 sıralarında kıyıya 150 metre uzaklıkta oluşan 4 hortum kıyıya etkisini ulaşmadan kaybetti. Hayatlarında ilk defa hortum gören gençler ise cep telefonları ile o anları saniye saniye görüntüledi.

Hortumu cep telefonu kamerasıyla çeken çocuklar ile olan birlikte bir vatandaş "Hortumu izliyorum. Çocuklar çekiyor. Ben daha görmüştüm. Onlar görmemiş hortum. Şaşırıyorlar" dedi. Çocuklar ise, "Hortum hiç görmedik. Bu ilk oldu" ifadelerini kullandı.