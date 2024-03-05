Alanya açıklarındaki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Alanya açıklarındaki hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Alanya'nın İncekum Mahallesi açıklarında denizde oluşan 4 ayrı hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumlar kıyıya etkisini ulaşmadan kayboldu. Gençler, hayatlarında ilk defa hortum gördüklerini belirterek o anları saniye saniye kaydetti.

05.03.2024 19:56
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Alanya açıklarındaki hortum kamerada

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Alanya'nın İncekum Mahallesi açıklarında denizde 4 ayrı hortum çıktı. Sabah saat 10.30 sıralarında kıyıya 150 metre uzaklıkta oluşan 4 hortum kıyıya etkisini ulaşmadan kaybetti. Hayatlarında ilk defa hortum gören gençler ise cep telefonları ile o anları saniye saniye görüntüledi.

Hortumu cep telefonu kamerasıyla çeken çocuklar ile olan birlikte bir vatandaş "Hortumu izliyorum. Çocuklar çekiyor. Ben daha görmüştüm. Onlar görmemiş hortum. Şaşırıyorlar" dedi. Çocuklar ise, "Hortum hiç görmedik. Bu ilk oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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