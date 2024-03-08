Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kadın Çalışanları Ziyaret Etti

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, hastane yönetimi ile birlikte hastanenin farklı birimlerinde görev alan kadın çalışanlarını, hastaları ve hasta yakınlarını yerinde ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karanfil ile kutladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan, 7 gün 24 saat görevini büyük bir özveri ile yerine getiren kadın çalışanlarının Kadınlar Günü'nü unutmadı. Günün anlam ve önemine binaen bir açıklama yapan Güler, " Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Dünya üzerinde gördüğünüz her şey kadının eseridir'. Yaşamımızın her evresinde hiçbir fedakarlıktan çekinmeyerek bizlere emek veren, karşılıksız sevgi ve şefkatleri ile büyüten kadınlarımız hayatın kendisidir. Tüm kadınların '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı. - ANTALYA