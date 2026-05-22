Başkan Özçelik personelle bayramlaştı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kurban Bayramı öncesinde Belediye personeliyle bayramlaştı.

Belediye ana hizmet binasındaki tüm birimleri tek tek ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çalışanların Kurban Bayramı'nı kutladı. Başkan Özçelik'e, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile Başkan Danışmanları Faruk Konukçu, Sadık Dizdaroğlu ve Abdurrahman Açıkalın da eşlik etti.

"Emeğiniz ve özveriniz çok kıymetli"

Ziyaretleri sırasında belediye çalışanlarının Alanya için üstlendiği sorumluluğa dikkat çeken Başkan Özçelik, "Alanya'mıza hizmet yolunda gösterdiğiniz özverili çalışmalar çok kıymetli. Hepinize emekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aileniz, sevdikleriniz, yakınlarınızla birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi. Özçelik, belediyedeki vatandaşlarla da yakından ilgilenerek, Kurban Bayramı'nı kutladı. - ANTALYA