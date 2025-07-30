Alanya Belediyesi Çalışanları Grev Kararını Reddetti - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Çalışanları Grev Kararını Reddetti

Alanya Belediyesi Çalışanları Grev Kararını Reddetti
30.07.2025 20:50  Güncelleme: 20:52
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Alanya Belediyesi'nde çalışan personel, sendikanın aldığı grev kararına karşı yapılan oylamada çoğunlukla greve hayır dedi. Yüzde 80 'hayır' oyu çıktı.

Alanya Belediyesi personel şirketi çalışanları, yetkili sendikanın aldığı grev kararına karşılık bugün yapılan oylamada büyük oranla "greve hayır" dedi. Oylamada yüzde 80 oranında "hayır", yüzde 17.7 "evet", yüzde 1.41 ise geçersiz oy çıktı.

Alanya Belediyesi, 2024 yılı başında şirket personeline işin niteliği ve ağırlığına göre yaptığı detaylı çalışma sonucunda yüzde 30 ila 74 arasında değişen oranlarda maaş zammı uygulamıştı. Bu zamlar işçiler arasında memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak daha sonra yetki alan sendika ile yapılan toplu görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca, sendika tarafından grev kararı alınarak iş yerlerine grev ilanı asıldı. Bu gelişmenin ardından belediye işçileri, grev kararını desteklemediklerini göstererek imza toplayıp, grev oylaması talebinde bulundu. Bugün Alanya Belediyesi Otogar Şantiyesi'nde yapılan grev oylamasında, çalışanların büyük oranla grev kararına karşı çıktı. Oylama sonucuna göre yüzde 80 oranında greve hayır, yüzde 17.7 evet, yüzde 1.41 geçersiz oy ile sonuçlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alanya Belediyesi Çalışanları Grev Kararını Reddetti - Son Dakika

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