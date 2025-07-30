Alanya Belediyesi Çalışanları Grev Kararını Reddetti

Alanya Belediyesi personel şirketi çalışanları, yetkili sendikanın aldığı grev kararına karşılık bugün yapılan oylamada büyük oranla "greve hayır" dedi. Oylamada yüzde 80 oranında "hayır", yüzde 17.7 "evet", yüzde 1.41 ise geçersiz oy çıktı.

Alanya Belediyesi, 2024 yılı başında şirket personeline işin niteliği ve ağırlığına göre yaptığı detaylı çalışma sonucunda yüzde 30 ila 74 arasında değişen oranlarda maaş zammı uygulamıştı. Bu zamlar işçiler arasında memnuniyetle karşılanmıştı. Ancak daha sonra yetki alan sendika ile yapılan toplu görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca, sendika tarafından grev kararı alınarak iş yerlerine grev ilanı asıldı. Bu gelişmenin ardından belediye işçileri, grev kararını desteklemediklerini göstererek imza toplayıp, grev oylaması talebinde bulundu. Bugün Alanya Belediyesi Otogar Şantiyesi'nde yapılan grev oylamasında, çalışanların büyük oranla grev kararına karşı çıktı. Oylama sonucuna göre yüzde 80 oranında greve hayır, yüzde 17.7 evet, yüzde 1.41 geçersiz oy ile sonuçlandı. - ANTALYA