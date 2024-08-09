Alanya Belediyesi, kanser hastası çiftin evinin yolunu düzenledi

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Alanya Belediyesi ekipleri, Gündoğmuş Köprülü Mahallesi'nde yürüme engelli iki torunuyla yaşayan kanser hastası Abdullah ve Fatma Baturay çiftinin oturduğu evin yoluna SBS beton dökerek, konforlu ve kullanışlı hale getirdi.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Ahmet Sevban ve Mehmet Selim adında fiziksel engelli iki torunuyla yaşayan Abdullah ve Fatma Baturay çiftinin yaşadığı evin yoluna, SBS beton dökümü gerçekleştirildi. Gündoğmuş'un Karaköprü Mahallesi Pınargözü Sokak'ta ikamet eden ve hem yaşı hem de kanser hastası olması dolayısıyla yürüme engelli torunlarını eve çıkartmakta zorluk çeken Abdullah Baturay'ın yardımına koşan ekipler, eve ulaşım için kullanılan 85 metrelik yola 20 metreküp beton döktü. Yolu araç ve yayalar için kullanıma uygun bir hale getiren ekiplerin yoğun mesaisiyle çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

Evin yolunun yapılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Abdullah Baturay, "Yürüme engelli iki torunum var. Biri 27, diğeri de 8 yaşında. Bu yolun bana ne kadar ihtiyaç olduğunu bir ben bilirim" dedi. Baturay yapılan hizmetten dolayı memnun olduğunu da sözlerine ekledi. - ANTALYA